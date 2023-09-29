روح الفؤاد رئيسًا وعبد العاطي وحمدي عضوان للجنة النقابية للصحفيين بالشرقية

أسفرت انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين بمحافظة الشرقية عن فوز الزملاء الدكتورة روح الفؤاد محمد إبراهيم، مدير تحرير جريدة الجمهورية رئيسًا وعبد العاطي محمد، مدير تحرير جريده المساء وحمدي عبد العظيم الصحفي بجريدة اليوم السابع عضوان.

كانت الانتخابات قد أجريت بنادي الشرقية الرياضي في حضور 29 عضوًا من جملة 32 عضوًا، وإدار العملية الانتخابية التي جرت بنزاهة وشفافية وفي جو يسودة المحبة بين زملاء المهنة الزملاء عماد المعاملي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وسمير بسيوني، الصحفي بجريدة البوابة نيوز وسارة الورادني، الصحفية بجريدة الدستور وتم فرز الأصوات وعلي منصب رئيس اللجنة حصلت د. روح الفؤاد محمد علي 21 صوتا ونبيل طلعت 7 مدير تحرير جريدة الأسبوع أصوات وعلي منصب العضوية فاز الزملاء عبد العاطي محمد بعدد 20 صوت وحمدي عبد العظيم بعدد 18 صوت وذلك بعد تنازل الزميل صديق العيسوي الصحفي بجريدة التحرير له والذي حصل علي 18صوت أيضًا.

وتعهد الزملاء الفائزون ببذل كل الجهد لصالح زملاء المهنة بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع النقابة الرئيسية بالقاهرة وقدموا الشكر للزملاء علي المشاركة الايجابية وتحمل مشقة السفر من أجل الخروج بالعرس الانتخابي لأول مرة علي أرض الشرقية.

التقط الزملاء صور تذكارية توثق لحظة الفرحة واعربوا عن سعادتهم بوجود كيان لهم يمثلهم كما قدموا الشكر لخالد البلشي، نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة والذين تابعا الانتخابات.

كما تقدم جموع الصحفيين بالشرقية بالشكر للدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية ورجب غزالي، المدير التنفيذي لنادي الشرقية علي حسن استقبالهم وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات اللجنة النقابية بالشرقية.