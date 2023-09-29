اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"خلافات قديمة السبب".. اعترافات قاتل عامل فى المحلة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:00 ص
"خلافات قديمة السبب".. اعترافات قاتل عامل فى المحلة حبس
محمود عبد الراضى

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"خلافات قديمة السبب"، بهذه الكلمات اعترف مسجل جنائي بقتل عامل في المحلة بمحافظة الغربية بعد تكرار الخلافات بينهما عدة مرات.
 
وقال القاتل في اعترافاته إن الوسطاء تدخلوا لاحتواء الأمر دون فائدة، حتى وقعت بينهما مشاجرة يوم الحادث استل خلالها سلاحا أبيضا من طيات ملابسه وأسكنه جسد المجني عليه، فتم القبض عليه معربا عن ندمه.
 
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، سبق إتهامه فى 9 قضايا متنوعة ، مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى وتوفـى متأثراً بإصابته.
 
بالفحص وبسؤال أهلية المتوفـى اتهموا (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المتوفـى بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات سابقة بينهما.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذت الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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