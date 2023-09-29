اليوم السابع
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خبراء: برلمان بريطانيا سيشرف على أكبر رفع للضرائب منذ الحرب العالمية الثانية

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 11:30 ص
خبراء: برلمان بريطانيا سيشرف على أكبر رفع للضرائب منذ الحرب العالمية الثانية البرلمان البريطانى
كتبت ريم عبد الحميد

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حذر خبراء بريطانيون من أن البرلمان الحالى فى المملكة المتحدة سيشرف على أكبر مجموعة من رفع الضرائب منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، بحسب ما ذكرت صحيفة إندبندنت.
 
 وأشار تحليل لمعهد الدراسات المالية البريطانى، أنه بحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، والمقررة العام المقبل، فإن الضرائب سترتفع على الأرجح لتصل إلى حوالى 37% من الدخل القومى.
 
 وقالت إندبندنت إن المركز البحثى الذى يحظى باحترام واسع أوضح أن الزيادة تعادل حوالى 3500 جنيه استرلينى لكل أسرة، حتى لو لم يكن الحصة متساوية فى الواقع.
 
 ولم يشهد أى برلمان زيادة أكبر فى الضرائب منذ بدء السجلات المقارنة فى الخمسينيات من القرن الماضى.
 
 وطالما شكا النواب المحافظون من عدم استعداد ريشى سوناك ووزير الخزانة جيريمى هانت لخفض الضرائب، مع شكاوى بعض النواب من المستويات الحالية لها. وبدلا من ذلك، فقد شدد سوناك وهانت على الحاجة إلى المسئولية المالية فى ظل التضخم الذى لا يزال مرتفعا. إلا أن هانت سيواجه على الـرجح ضغوطا للإعلان عن تخفيضات ضريبية، ما لم يكن فى بيان الخريف القادم، فسيكون على الأقل قبل الانتخابات الوطنية المقبلة.
 
 وقال بين زارانكو، الباحث الاقتصادى البارز فى معهد الدراسات المالية إنه لا يمكن تحميل وباء كورونا اللوم فى رفع مستويات الضرائب، وتوقع أن نهج رفع الضرائب سيظل قائما بصرف النظر عمن سيفوز فى الانتخابات المقبلة.
 
 وقال زارانكو إنه من غير المقنع أن يتحول هذا البرلمان ليكون أى شىء أخر سوى رافع للضرائب، ويبدو أنه تم تثبيته ليكون أكبر برلمان يرفع الضرائب منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل. وأكد أن هذا الأمر فى أغلبه ليست نتيجة لوباء كورونا، بل إنه يعكس قرارات زيادة الإنفاق الحكومى، مدفوعة جزئيا بالتغيير الديموغرافى والضغوط على الخدمات الصحية، وبعض التراجع فى إجراءات التقشف.
 
 

بريطانيا

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الضرائب فى بريطانيا

انتخابات بريطانيا

ريشى سوناك



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