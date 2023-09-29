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بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات اليوم.. من 7 صباحا إلى 10 مساء

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 05:30 ص
بدء تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات اليوم.. من 7 صباحا إلى 10 مساء غلق المحلات التجارية
كتب على عبد الرحمن

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تبدأ المحافظات اليوم، الجمعة، أول أيام عودة العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى، والتي تبدأ اليوم بحسب نص المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والتى نصت على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
 
اليوم السابع ينشر في السطور التالية المواعيد الشتوية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم:
 
1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
2. تتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
4. استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً
6. استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات

مواعيد غلق المحلات

المواعيد الشتوية

مواعيد غلق المقاهي

مواعيد غلق المطاعم

اليوم السابع بلس



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