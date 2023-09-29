انطلاق العام الدراسى الجديد بـ129 مدرسة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يبدأ العام الدراسى الجديد فى 129 مدرسة بشمال سيناء غدًا السبت، وسط استعدادت مسبقة وتجهيز كافة المدارس لإستقبال 18257 طالب موزعين بمناطق العريش وبئر العبد والحسنة ونخل.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن إجمالى المدارس المقرر أن تبدأ فيها الدراسة 129 مدرسة والطلبة 18257 موزعين بإدارة العريش 12 مدرسة بعدد 9240 مدرسة، وهى ال ذكرى وال أيوب وشهيد طيار جميل وهبى وتجمع الصالحين الابتدائية وزارع الخير، وعايش الأسمر، والعاشر من رمضان، وبسمة سعيد راشد، وفاطمة الزهراء الاعدادية، والمساعيد بنين، وعمر شكرى الثانوية وعماد الدين الثانوية.

وبئر العبد مدرستى بئر العبد الابتدائية وبئر العبد الإعدادية بإجمالى عدد طلاب 1870، والحسنة 75 مدرسة بإجمالى عدد طلبة 5430، ونخل 40 مدرسة بإجمالى عدد طلاب 1717.

وأشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى أن الدراسة ستستأنف في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من الأحد المقبل ولجميع الصفوف، لافتا أن هناك قرارًا وزاريًّا صدر للعام الثامن على التوالي يُعفي طلاب محافظة شمال سيناء من الرسوم الدراسية، ويشمل هذا الإعفاء طلاب شمال سيناء المقيمين في المحافظات الأخرى، باستثناء المدرسة المصرية اليابانية والمدارس التجريبية.

وأكد أنه في بداية العام الدراسي الجديد سيتم افتتاح 6 مشروعات تعليمية، بما في ذلك استبدال كامل لمدارس الخروبة والشلاق وأبو فرج، وافتتاح مدرسة تربية خاصة في بئر العبد لتشمل الإعاقات العقلية والسمعية والبصرية، وتمت صيانة شاملة لـ 10 مدارس على مستوى المحافظة، وتم زيادة أعداد الفصول في مدرسة نجع شبانة التي أنشئت بالجهود الذاتية إلى 12 فصلًا، مع الاستعداد لافتتاح قلعة تعليمية متميزة في رفح الجديدة.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع شركة مياه الشرب بالعريش لتلبية احتياجات المدارس من مياه الشرب، مع التشديد على تطهير الخزانات الخاصة بها في جميع المدارس.

وقال إن مدارس شمال سيناء ستستقبل فرق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال "الجرعة الثانية" بالتعاون مع مديرية الصحة بشمال سيناء.