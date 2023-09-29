اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الكازاخستانى: ندعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 01:00 ص
الرئيس الكازاخستانى: ندعو لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب قاسم جومارت
أ ش أ

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 أكد الرئيس الكازاخستانى، قاسم جومارت توكاييف، أن بلاده تواصل الدعوة لإجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا بشأن إنهاء الحرب التى دخلت الآن شهرها العشرين.

وقال توكاييف - خلال محادثات أجراها مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، فى العاصمة الألمانية /برلين/ أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية إن كازاخستان لن تساعد روسيا فى الالتفاف حول العقوبات المفروضة عليها من الغرب على خلفية الصراع مع أوكرانيا، وأنه يتعين على ألمانيا ألا تخشى من ذلك، معربًا عن مخاوف بلاده إزاء تهديدات موسكو لسلامة أراضيها.


وتشترك كازاخستان - الدولة السوفيتية الكبيرة السابقة الواقعة بآسيا الوسطى - حدود طويلة مع روسيا، كما أنها تعد موطنًا لأقلية كبيرة من العرق الروسي.

 

 


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روسيا

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الحرب الروسية الأوكرانية



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