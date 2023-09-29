الحرس الوطنى التونسى: إحباط 426 عملية اجتياز الحدود

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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس إحباط 426 عملية اجتياز الحدود (209 عن طريق البحر و 217 برا) وذلك في إطار نشاط وحداتها في التصدي للهجرة غير الشرعية خلال الفترة من 15 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وأفادت إدارة الحرس - في بيان اليوم - بأن وحداتها ضبطت 7756 مجتازا منهم 4174 على الحدود البرية 4172 من جنسيات أفريقية جنوب الصحراء والبقية بحرا (2595 أجنبيا و987 تونسيا).

وأوضحت أنه تم إتلاف 95 مركبا حديديا وحجز 68 مركبا و27 زورقا مطاطيا و115 محركا بحريا، إضافة إلى حجز 42 سيارة و12 شاحنة تم استعمالها في نقل المجتازين برا وبحرا و27 دراجة نارية.

وأشارت إلى أن عمليات المداهمات التي تمت أسفرت عن حجز مبالغ مالية قرابة 200 ألف دينار تونسي و6000 يورو.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني إنه في نطاق حماية حدودنا البرية من التسللات منعت في نفس الفترة 5596 أجنبيا حاولوا الدخول إلى الأراضي التونسية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة الحرس تنفيذ عمل استباقي تمكنت من خلاله إحباط عملية نقل 5 أفارقة جنوب الصحراء في شاحنة خفيفة من طرف شخص تونسي في اتجاه مدينة صفاقس لمساعدتهم على اجتياز الحدود البحرية خلسة، فيما تم ضبط جميع الأطراف بعد استشارة النيابة العمومية.

كما أفادت إدارة الحرس بأن الوحدات البرية والبحرية بصفاقس وإدارة الاستعلامات والأبحاث أطاحت بـ 14 منظما للاجتياز البحري خلسة ملاحقين قضائيا وأمنيا وأحبطت 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة كعمل استباقي وحجزت مبالغ مالية بالعملة الأجنبية وقرابة 11 ألف دينار تونسي.