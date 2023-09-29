التحقيقات: ديلر الشرقية ضبط بحوزته 10 كيلوجرامات بانجو قبل ترويجها على عملائه

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالشرقية، أن العاطل المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الشرقية، تم ضبطه وبحوزته 10 كليوجرامات من مخدر البانجو قبل ترويجها على عملائه.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم ضبط بحوزته سلاح نارى "غير مرخص" أقر بحيازته للدفاع عن نشاطه غير المشروع.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط عنصر إجرامى (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر) وبحوزته (كميات كبيرة من مخدر البانجو – طبنجة – طلقات نارية – ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».