الأسهم الذهبية خلال سبتمبر.. 13 سهمًا بالبورصة تصعد بأكثر من 20%

كتب هانى الحوتى

صعد 13 سهمًا بالبورصة المصرية، بأكثر من نسبة 20% خلال شهر سبتمبر المنتهي، وربح رأس المال السوقي نحو 96.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.6%، وجاءت قائمة الأسهم الصاعدة:

1- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بنسبة 20.70% ليغلق عند مستوى 10.030 جنيه.

2- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 21.37% ليغلق عند مستوى 13.290 جنيه.

3- أوراسكوم كونستشراكشون بي أل سي بنسبة 21.98% ليغلق عند مستوى 141.010 جنيه.

4- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بنسبة 22.16% ليغلق عند مستوى 4.630 جنيه.

5- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 23.10% ليغلق عند مستوى 7.620 جنيه.

6- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 26.15% ليغلق عند مستوى 13.750 جنيه.

7- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 27.01% ليغلق عند مستوى 67 جنيهًا.

8- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 28.40% ليغلق عند مستوى 48.740 جنيه.

9- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 31.59% ليغلق عند مستوى 14.370 جنيه.

10- المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 37.74% ليغلق عند مستوى 0.219 جنيه.

11- الحديد والصلب المصرية بنسبة 47.16% ليغلق عند مستوى 13.200 جنيه.

12- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 53.58% ليغلق عند مستوى 367 جنيه.

13- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 167.27% ليغلق عند مستوى 56.420 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.