وأوضح تسيمليانسكي - في مؤتمر صحفى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، "أنه قبل مشروع الخريف الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.. أود أن أؤكد أن هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط لمزيد من التعبئة".

يشار إلى أن هناك فترات استدعاء مرتين سنويا في روسيا، وبدأ الاستدعاء في الخريف الماضي بعد شهر من الموعد المعتاد؛ بسبب الاختناقات في مكاتب التجنيد وسط التعبئة الجزئية.