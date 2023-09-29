الأحد.. انتظام الدراسة فى المدارس الحكومية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تبدأ المدارس الحكومية في الانتظام بالعام الدراسي الجديد، الأحد القادم، في كل الأحياء ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، كما أنه من المقرر أن تبدأ عدد من المدارس الخاصة في المحافظة، في استقبال طلابها بداية من غد السبت.

وفي هذا الصدد، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عدة اجتماعات، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ودكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وهيئة الأبنية التعليمية .

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد أتمت استعدادتها لاستقبال للعام الدراسى الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات، وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها، وشدد محافظ بورسعيد على الاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، وإلتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا إلي أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.