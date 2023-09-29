اعترافات لصوص المساكن بالجيزة: سرقنا 11 منزلا بأسلوب المفتاح المصطنع

كتب سليم على

أدلى عاطل وربة منزل باعتراقات تفصيلية، أمام النيابة العامة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى سرقة المنازل بمنطقة الجيزة، وأقرا بارتكاب 11 واقعة سرقة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنهما يضعان خطط لسرقة المنازل عن طريق مراقبتها وأوقات خلوها من السكان، وينفذا عملية السرقة في الساعات المتأخرة من الليل بعد التأكد من غياب المارة بالطرق وانغماس السكان في النوم العميق، وسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع وبيع المسروقات لدى عميلهم سئ السمعه.

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"– ربة منزل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح المصطنعة – قلب كالون)، وبمواجهتهما إعترفا وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.