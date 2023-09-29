وذكرت طوارئ مدينة ستيباناكيرت أنه تستمر أعمال البحث عن المفقودين وتم العثور على رفات 170 شخصا، وجاري التعرف على أصحابها عبر تحليل الحمض النووي.



يشار إلى أنه وقع انفجار في مستودع لتخزين البنزين مساء الاثنين الماضي بالقرب من الطريق السريع ستيباناكيرت أسكيران، ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة، ويعود العدد الكبير من القتلى والجرحى إلى أن الانفجار وقع عند تجمع للنازحين من إقليم ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا.