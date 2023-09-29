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إقبال كبير على شراء مستلزمات المدارس بالإسكندرية قبل بدء الموسم الدراسى.. صور

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:20 م
إقبال كبير على شراء مستلزمات المدارس بالإسكندرية قبل بدء الموسم الدراسى.. صور توافد على شراء مستلزمات المدارس في الإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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قبل انطلاق الدراسة بساعات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، شهدت منطقة المنشية أكبر تجمع لبيع الأدوات المدرسية على مستوى محافظة الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والطلاب لشراء مستلزمات الدراسة.
 
وشهد سوق المنشية تجهيز الأدوات المدرسية المختلفة فى الأسواق، ووضع قوائم الأسعار الجديدة لجذب انتباه المواطنين وشرائها، والتى يقبل عليها عدد من كبير من المواطنين، نظرًا لانخفاض أسعاره عن باقى الأسواق. 
 
وقال علاء عنيبة، صاحب أحد المحال المتخصصة في بيع الأدوات المدرسية، إن اليوم الجمعة شهد سوق الورق والأدوات المدرسة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين قبل بداية الدراسة، لافتا إلى أن الأيام الماضية كان الإقبال فوق المتوسط، قبل بدء العام الدراسي نظرًا للخصومات والعروض للأسعار المخفضة.
 
وأضاف مصطفى سعيد، بائع أدوات مدرسية، أن الإقبال يومي الخميس والجمعة يكون بشكل مختلفة من قِبل المواطنين، ويعتمد  الطلاب وقت الشراء على وجود رسومات، وصور لمشاهير كرة القدم علي الادوات المدرسية.
 
اقبال على شراء الادوات المدرسية بالإسكندرية
اقبال على شراء الادوات المدرسية بالإسكندرية

توافد علي شراء مستلزمات المدارس في الإسكندرية
توافد علي شراء مستلزمات المدارس في الإسكندرية

زحام علي شراء مستلزمات المدارس بالإسكندرية
زحام علي شراء مستلزمات المدارس بالإسكندرية

شراء مستلزمات المدارس في الإسكندرية
شراء مستلزمات المدارس في الإسكندرية
 
 
 

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الادوات المدرسية

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