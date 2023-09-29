وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة أن أشاكزاي ناشد المواطنين التبرع بالدم بشكل عاجل للمساعدة في إنقاذ الجرحى.

وقد أسفر التفجير الانتحاري عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا من بينهم ضابط شرطة، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 آخرين بعضهم في حالة حرجة.