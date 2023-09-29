أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال سبتمبر.. "CIB" فى الصدارة بـ6.4 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهي، بحجم تداول بلغ 108.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 6.4 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة، وقيمة تداول 3.7 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول بلغ 122.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، ثم " مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 90.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول 121.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.106 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 532.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، ثم "مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو" بحجم تداول 3.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.049 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، بحجم تداول 82.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.035 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول 16.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 976.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الشرقية-إيسترن كومباني" بحجم تداول بلغ 38 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 906.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.89% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 7.19% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.