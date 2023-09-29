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آخر يوم للأوكازيون الصيفى 2023.. غدا

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:00 ص
آخر يوم للأوكازيون الصيفى 2023.. غدا الأوكازيون الصيفى - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى حتى غدا السبت، وأن من حق المحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، وأن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الصيفى، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع الأجهزة الرقابية عروض التخفيضات لدى المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2023 للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من المديريات للمشاركة فى الأوكازيون، حيث يتم متابعة بيانات "الباركود" الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه فى الأوكازيون، خاصة في الشهر السابق للأوكازيون الصيفي، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير العديد من المخالفات عن عدم وجود تصريح وعدم كتابة لافتة المحل باللغة العربية.


التموين

الأوكازيون الصيفي 2023

عروض الأوكازيون الصيفي

تخفيضات الاوكازيون الصيفي

اليوم السابع بلس



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