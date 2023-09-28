اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الدفاع الأوكراني يعين 3 نواب جدد بعد موجة فصل موظفين

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:12 ص
وزير الدفاع الأوكراني يعين 3 نواب جدد بعد موجة فصل موظفين الجيش الأوكراني
أ ش أ

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عين وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، 3 نواب جدد ، بعد أكثر من أسبوع، من إعلانه "استعادة الوزارة تشغيلها" إثر فصل جماعي لعدد من الموظفين.


وقال عمروف - على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - إن "التغييرات ستكون ملحوظة لدى جنودنا". 


وأذاعت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم أن الوزير قام بتسمية نوابه: يوري دجيجير، نائبا للشئون المالية، وناتاليا كالميكوفا نائبا للتنمية الاجتماعية، وكاترينا تشيرنوجورينكو نائبا مختصا بالتطوير الرقمي.


تأتي التغييرات الأخيرة في مسؤولي الدفاع بعد أن أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير دفاعه، أوليكسي ريزنيكوف، في بداية الشهر، مشيراً إلى الحاجة إلى "أساليب جديدة".


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