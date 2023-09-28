اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يوضح حقيقة التدريس بكليات التربية 3 سنوات.. تفاصيل

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:21 م
وزير التعليم يوضح حقيقة التدريس بكليات التربية 3 سنوات.. تفاصيل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما أثير حول أن تكون كلية التربية لمدة 3 سنوات + سنة رابعة عمليا فى المدارس، مغلوطة، متابعا: السنة الرابعة للطالب الخريج من كليات التربية تزيد عمليا فى التدريب بالمدارس والجرعة التدريب العملى التى يتلقاها الطالب فى التدريب الميدانى.

 

وأكد حجازي، أن الوزارة حريصة على فرض الرقابة على جميع المدارس الخاصة للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص التزامها بالمصروفات المدرسية، مضيفا أن هناك لجان متابعة تعمل بآليات مختلفة تماما، وسيتم تطبيق نظام الزيارات المفاجئة للمدارس الخاصة لمتابعة الوضع على أرض الواقع، وضبط أى مخالفات تتم سواء في المصروفات أو غيرها، موضحا  أنه يحق لولي الأمر تقديم شكاوى للمديريات والادارات التعليمية أو بالوزارة نفسها ضد أى مدرسة تفرض زيادات غير قانونية في المصروفات  ومخالفات أخرى.

 

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب " كريمة الكريمة".

 

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.

 

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.

 


التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

توفير بنوك أسئلة

عدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد

الإذاعة المدرسية

المشروعات القومية للدولة المصرية

توزيع منهج اللغة الفرنسية

نتيجة تحويلات الطلاب بمديرية الجيزة

توزيع منهج متعدد التخصصات للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد

توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي

توزيع منهج الفيزياء للثانوية العامة

لائحة الانضباط المدرسى

القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2023

التعاقد مع المعلمين الجدد

اسماء المعلمين الجدد

محظورات العام الدراسى الجديد

مؤتمر وزير التعليم

بدء العام الدراسي الجديد 2024



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: تقسيط مصروفات المدارس الرسمية لـ3 دفعات على مدار العام بنسب متفاوتة.. رضا حجازى: الطلاب غير القادرين على السداد يقدمون بحثا اجتماعيا.. ويؤكد: هناك فئات كثيرة معفاة من الرسوم

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 12:13 ص

رضا حجازى: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلمين وتنمية مهاراتهم

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:26 م

رضا حجازى: تطوير التعليم الفنى يهدف لتلبية احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 05:57 ص

رضا حجازى: تطوير التعليم يستهدف إعداد طالب لديه عقلية ومهارات

الأحد، 17 سبتمبر 2023 04:50 م

رضا حجازى يفتتح فندق مدرسة المتفوقين بالأقصر.. ويؤكد: مدارس "STEM" نقطة مضيئة

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:31 ص

تخفيفا على الطلاب المصريين العائدين من ليبيا بسبب الإعصار.. وزير التعليم يصدر قرارا بإعفاء التلاميذ من الرسوم الدراسية وتحمل الوزارة المصروفات.. رضا حجازى يوجه بتقديم كل التسهيلات للطلاب وتسكينهم بالمدارس

السبت، 16 سبتمبر 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة