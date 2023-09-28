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وزير التعليم: المناهج فى المرحلة الابتدائية ممتازة ووفق المعايير الدولية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:34 م
وزير التعليم: المناهج فى المرحلة الابتدائية ممتازة ووفق المعايير الدولية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كتب النظام الجديد تم تنفيذ 49 منهجا جديدا، وبها عدد من الأنشطة، موضحا أنه تم الإكتفاء بعدد من الأنشطة التى يحتاجها المعلم مع الطالب داخل الفصل وباقى الأنشطة للطالب لتنفيذ التعلم الذاتى، دون الإخلال بنواتج التعلم الحقيقة، قائلا: المناهج المطورة ممتازة وتم تأليفها وفق المعايير الدولية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن قطار التطوير انتهى من المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي وتم الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وتعتمد على تحسين جودة حياة المتعلم وتم تضمين قضايا مهمة منها ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي وحل المشكلات، والوزارة جاهزة لطرح مسابقة لتأليف المناهج الجديدة للمرحلة الإعدادية وطلاب الصف السادس الابتدائى يلتحقون بالصف الأول الاعدادى 2024,2025 بمناهج جديدة 

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب " كريمة الكريمة".

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.


التربية والتعليم

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إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

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توعية الطلاب بالمشروعات القومية

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