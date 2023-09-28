موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

تستعد وزارة الإسكان ، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، فى طرح الإعلان السابع عشر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، سكن كل المصريين فى عدد من المدن الجديدة.

ومن المقرر أن يتضمن الإعلان الجديد، أكثر من 50 ألف وحدة موزعة على عدد من المدن الجديدة، وتأتى مدينة أكتوبر الجديدة على رأس المدن التى تتضمن عدد وحدات سكنية فى مشروع سكن كل المصريين، حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ أكثر من 35 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع سكن كل المصررين.

وحول أبرز المدن التى من المتوقع أن يتضمنها الإعلان الجديد، مدينة أكتوبر الجديدة، ومدينة حدائق العاصمة، ومدينة برج العرب الجديدة، ومدينة 15 مايو، ومدينة العبور الجديدة، وعدد من مدن الصعيد، أبرزها مدينة سوهاج الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة.

ويتضمن الإعلان، وحدات جاهزة للتسليم الفورى ، ووحدات تحت التنفيذ، ويتم تسليمها خلال 3 سنوات من تاريخ التنفيذ.