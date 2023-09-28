مواعيد دخول المراحل التعليمية بمدارس الجيزة فى الأسبوع الأول من الدراسة

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، مواعيد دخول المراحل التعليمية في الأسبوع الأول للدراسة للعام 2023 / 2024، وذلك لتنظيم عملية الدخول والتسهيل على الطلاب ومنع حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



وجاءت المواعيد على النحو الآتي: يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى، ويوم الإثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي، ويوم الأربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.

يُذكر أن أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وجه مدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات، بضرورة الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم، مع مراعاة التباعد بين الطلاب، والتأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس، على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مباني المدارس والإدارات.

ونبه مدير المديرية على مراجعة الأكشاك الكهربائية وأعمدة الإنارة الموجودة فى محيط المدارس، وتأمين مداخل ومخارج المدارس وتنظيم عملية دخول الطلاب وخروجهم مع مراعاة وجود مدة زمنية بين عملية دخول الطلاب وخروجهم وخاصة بالمدارس التى بها فترتين".