معدات لنظافة المتنزهات السياحية بتكلفة 15 مليون جنيه بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، معدات وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية ، والتى قرر المحافظ إنشاؤها لإستكمال دعم منظومة النظافة ، وللحفاظ على البانوراما الجمالية التى تم تنفيذها داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف وزائرى المحافظة ، وتضم معدات الوحدة 29 معدة تم توريد الدفعة الأولى بواقع 6 عربات وديسك غسيل الأرضيات ، وسوف تستكمل مرحلياً بتوريد 2 مكنسة كهربائية ، و 11 معدة شفط مخلفات وأتربة ، و10 تروسيكل حمولة 1 طن مزود بحاوية مغلقة ، وبتكلفة 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأثناء تفقده للمعدات أكد اللواء أشرف عطية على أنهم يعملون دائماً على دعم منظومة النظافة الجديدة بكافة السيارات والمعدات المختلفة لإنجاح هذه المنظومة داخل مختلف مدن ومراكز المحافظة، وبما يساهم فى تحقيق رضا المواطن فى الشارع الأسوانى، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية، وأيضاً المصريين ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى.

رافق محافظ أسوان، في جولته التفقدية العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وأيضاً المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة بالمحافظة ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة.

لافتاً إلى أنه تم التوجيه بإجراء الصيانة والفحص الفنى المستمر، وتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة المطلوبة.