مصرع 2 غرقا بالترعة الفؤدادية فى دار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل وطالب مصرعهما غرقا بالترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وذلك عقب سقوطهما من مركب صيد صغير أثناء صيد الأسماك تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال الجثتين وتم نقللهما لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بغرق 2 بالترعة الفاروقية بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى المحافظة وتم نقل الجثتين للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بغرق شخصين بترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام وتم إنتشال الجثتين بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النھري

وتبين انهما محمد م . م 22 سنة عامل، ونجل عمومته إبراهيم . م . ا . ا 12 سنة طالب ويقيمان بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج وبمناظرة الجثتين تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بينهما وبسؤال والد الأول " و عم الثاني " المدعو محمود ا م ا 59 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء قيام المذكورين بممارسة الصيد علي مركب صيد صغيرة بالترعة المشار إليها إختل توازن الثاني وسقط بها وحال محاولة الأول إنقاذه غرقا معا ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثتين.