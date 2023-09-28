محطة الصرف الصحى والصناعي ببرج العرب تخدم 13 حيا سكنيًا و170 الف نسمة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تعد محطة الصرف الصحي والصناعي في مدينة برج العرب بالإسكندرية ، أحدي المشروعات التنموية ،التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن تطبيق خطة ترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة، وهي محطة تقوم على 3 محاور رئيسية، تأهيل ورفع كفاءة وتوسعة محطة الصرف الصناعي بنظام برك الأكسدة، واستكمال منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي.

يخدم مشروع المحطة الثلاثة للصرف الصحي والصناعي في برج العرب، 13 حيًا سكنيًا، يضم 450 ألفا و54 وحدة سكنية إلى جانب 10 مناطق صناعية بمدينة برج العرب، بإجمالي عدد سكان 170 ألف نسمة.

كما تساهم محطة المعالجة الثلاثية في خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه المنقاة، وتحقيق الاستفادة القصوى، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف، وذلك بفصل الصرف الصناعي عن الصرف الصحي.

وتأتي المحطة ضمن مشروع متكامل لإعادة تصميم منظومة الصرف بمدينة برج العرب،و تقدر طاقتها بـ 345 ألف متر مكعب يوميًا علي مساحة 55 فدانًا بتكلفة 230 مليون جنيه، إلى جانب 70 مليون جنيه تكلفة محطة رفع مياه الري الملحقة بها، وأن المخطط للمشروع تتكون المحطة من "مبنى المصافي وفاصل الرمال" والذي يضم 3 أحواض ترسيب دائرية، 3 أحواض تهوية، 3 أحواض ترسيب نهائي، فضلًا عن 6 فلاتر رملية، مرحلة الكلور، 3 أحواض تركيز حمأة.

وتشمل المحطة "مبنى الموزعات والمولدات، محطة الرفع المؤقتة،، وتساهم المحطة بشكل كبير في خطة فصل كافة شبكات الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي، ما يسهم في توفير المياه الصالحة للري وترشيد استهلاك المياه المنقاة.