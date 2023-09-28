طفرة كبيرة فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.. اعرف التفاصيل

شهدت محافظة المنيا ، طفرة كبيرة من خلال مشروعات المياه والصرف الصحى التى تم تنفيذها، ومنها ما يجرى تنفيذه، ومنها محطة رفع دير العذراء التابعة لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 35 مليون جنيه، ومحطة رفع صرف صحي البدرمان ومحطة معالجة البدرمان بالمنيا بطاقة 6000 م3 / يوم وتقدر التكلفة بحوالي 110 ملايين جنيه، وتخدم حوالي 10 آلاف مواطن، كذلك محطة مياه وشبكات أبو قرقاص

مركز أبوقرقاص الذي يقع جنوب المنيا،، بإجمالي تكلفة 885 مليون جنيه، وبطاقة 204 ألف متر مكعب/ يوم.

وتخدم شبكات أبو قرقاص 3 مراكز بإجمالي 57 قرية، تضم 750 ألف نسمة. البيانات

محطة مياه العدوة

محطة معالجة مياه العدوة 200ل/ث والتى تم إنشاؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حياة كريمة بتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه تقريبا على مساحة ٢٥ فدانا، وتوسعات محطة الصرف الصحي بالعدوة بالمنيا، بطاقة 8000 متر مكعب يوميا بتكلفة 35 مليون جنيه

ومحطة صرف صحى بني وركان والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 3000 متر مكعب يوميا ومحطة الصرف الفرعية بالعدوة بطاقة استيعابية 1500كما تابع محطة مياه قصر الرقيب25ل/ث ومحطة بنى وركان المرشحة 60ل/ث ومحطة مياه مدينة العدوة المرشحة 50ل/ث والمحطة الرئيسية للصرف الصحى 2000متر مكعب ومحطة رفع صرف صحى كفر مهدى 250مترا مكعبا فى الساعة ومحطة مياه صفانية25ل/ث ومركز خدمة العملاء المطور.

بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بقرية دير ابوحنس التابعة لمركز ملوى بالمنيا على مساحة 45 ألف متر مربع المحطة تخدم 4 قرى تابعة للمركز القرى التى تخدمها المحطة البرشا ودير البرشا و دير أبو حنس والشيخ عبادة الطاقة الإنتاجية للمحطة 15 ألف متر مكعب / يومياً 5-إجمالي تكلفة المحطة 600 مليون جنيه

ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية البرجاية، والتى بلغت تكلفتها 125 مليون جنيه، منها 50 مليونًا لمحطة الرفع، و75 مليون لمحطة المعالجة بطاقة تبلغ 6000 م3 يوميا.المشروع يتكون من مبنى المدخل والمصافى وأحواض التهوية والترسيب وأحواض تركيز الحمأة ومبنى الإدارة والمعمل والمبانى الخدمية. المشروع يخدم سكان 4 قرى هى البرجاية وزهرة وصفط اللبن والإسماعيلية وهى من القرى الأكثر كثافة سكانية بمركز المنيا

محطة مياه المنيا الجديدة

تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا (مرحلة أولى) معالجة ثنائية وثلاثية بمدينة المنيا الجديدة، لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري الغابات الشجرية، والمسطحات الخضراء بالمدينة.

المحطة تم تنفيذها ضمن إستراتيجية الدولة للتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لترشيد استهلاك المياه النقية، وتم إجراء تجارب المعالجة الثنائية بطاقة 7500 متر مكعب يوميًا.

مشروع توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعمارات الإسكان الاجتماعي بمطاي بمحافظة المنيا بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه، حيث يخدم المشروع 40 عمارة بإجمالي 960 وحدة إسكان اجتماعي ويتكون المشروع من محطة رفع تعمل بطاقة 5000 م3/اليوم وشبكة مياه شرب وشبكة للصرف. في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة على مستوى قطاع مياه الشرب، وتوفير مياه صالحة للشرب، والحفاظ على صحة المواطنين فقد تم إنشاء المرحلة الثانية من محطة تنقية المياه بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50ألف م3 /يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه.

ومحطة معالجة صرف صحي زاوية برمشا بمركز العدوة بمحافظة المنيا حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب.

ويجرى تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لها لتصل لـ30الف متر مكعب والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتقام على مساحة 15 فدانًا بتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه لتخدم مجلس قروى بنى عامر ومجلس قروى عطف حيدر ومجلس قروى الشيخ مسعود.

هذا إلى جانب مشروع الصرف الصحي لعمارات أوقاف "ماقوسة" والذى يتكون من محطة رفع تعمل بطاقة 11 ألف م3/يوم، وعدد 2 عداية اسفل السكة الحديد والإبراهيمية وطريق مصر/ اسوان بطول 300 متر، وشبكة للصرف بطول 1350 مترا، وشبكة مياه الشرب بطول 3300 متر، ويخدم مايزيد عن ٢٠٠٠ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 50 مليون جنية.

ومحطة معالجة صرف صحى قرية برطباط بمحافظة المنيا والتى تعتبر من أكبر محطات الصرف الصحى فى محافظة المنيا، والتى تقع على مساحة 11 فدانا ، بتكلفه إجمالية 350 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 85% تقريبا

و توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا، على مساحة 10 أفدنة..

وايضا إنشاء محطة مياه جنوب ملوى بمحافظة المنيا بطاقة تصل إلى 450 لتر /ث، لخدمة أكثر من 800 ألف مواطن وبتكلفة تقديرية تبلغ 300 مليون جنيه

ومحطة معالجة صرف صحى بني وركان الثلاثية بمحافظة المنيا بقدرة (٣ آلاف متر مكعب/ يوم) بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه. بوستر مياه قرية برمشا التابعة لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا لرفع المياه لمناطق تابعة لقرية برمشا وخصوصا بالظهير الصحراوي بتكلفة 15 ألف جنيه. وبوستر مياه قرية البلاص لتغذية قرى الجهاد 4 وتوابعها بمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا وذلك بتكلفة 15 ألف جنيه. وبوستر رفع مياه بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا لتغذية قرية 6 وتوابعها ، وذلك بتكلفة 15 ألف جنيه.

وأيضًا محطة منشأة الساوى الثلاثية للصرف الصحى بمركز العدوة محافظة المنيا بقدرة (2000م3/يوم) بتكلفة 7 مليون جنيه. محطتى قرية بان العلم الفرعية والرئيسية للصرف الصحى وكذلك التوصيلات المنزلية للصرف الصحى بقرية بان العلم بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه.

وصيانة محطة مياه صفانية التابعة لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ونظافة الموقع العام بتكلفة قدرها 20 ألف جنيه صيانة محطة مياه قصرالرقيب التابعة لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا بتغيير الوسط الترشيحى وصيانة المعدات ميكانيكيا وكهربيا ونظافة الموقع العام بتكلفة وقدرها 20 ألف جنيه. صيانة محطة مياه بنى وركان التابعة لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا وقد تم عمل صيانة للمعدات الميكانيكية والكهربية بالمحطة بتكلفة قدرها عشرة آلاف جنيه، وإنشاء مركز خدمة عملاء بمحطة مياه بنى وركان التابعة لمركز ومدينة العدوة بمحافظة المنيا بتكلفة قدرها 347 ألف جنيه

إلى جانب انشاء محطة مياه آبا البلد ترشيح فائق الجودة بمغاغة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 100ل/ث بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، وإنشاء محطة مياه الشيخ تمى التابعة للوحدة المحلية بنى حسن الشروق، والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية 9 آلاف متر مكعب يوميا، بتكلفة تقديرية 45 مليون جنيه لتخدم قرى شرق النيل بأبوقرقاص.