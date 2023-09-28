ضبط 4600 قطعة حلوى مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين من ضبط كمية من الحلوى مجهولة المصدر في محل حلويات بمدينة دسوق، كما تمكنت من ضبط كمية من علب السجائر الأجنبية المحلية، لدى صاحب محل بقالة وبيع سجائر ببلطيم.

وتمكنت حملة التموين، من ضبط "م.خ.ح"، 35 سنة، صاحب محل حلويات بمدينة دسوق، وعثر بحوزته فى المحل على 4600 قطعة حلوى مجهولة المصدر، بلا بيانات أو فواتير، لبيعها بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 1070 علبة سجائر، بحوزة "ف.أ.ح " ، 43 سنة، مالك محل بقالة وبيع سجائر فى مدينة بلطيم ، تبين أنه يبيع بأزيد من السعر الرسمى وبسعر مضاعف ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.