اليوم السابع
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سيدة تتهم سمسار عقارات بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي في العجوزة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:58 م
سيدة تتهم سمسار عقارات بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي في العجوزة قسم العجوزة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت سيدة اتهاما لسمسار عقارات بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ مالي، خاص بأقساط وحدات سكنية في العجوزة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه سمسار عقارات بالنصب عليها، وذكرت أنها دفعت له مبلغ مالي خاص بأقساط وحدات سكنية، إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه، ولم يسدد الأقساط، ما عرضها للضرر.
 
حدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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