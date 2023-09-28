توصيل خدمات مياه الشرب والصرف لـ 25 مدرسة و13 معهدا أزهريا بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عن قرب الانتهاء من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لـ 25 مدرسة وعدد 13 معهد ازهرى بقيمة تبلغ 15.5 مليون جنيه وذلك قبل نهاية الاسبوع الجارى لتوفير خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى قبل بدء العام الدراسى الجديد، وذلك فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2023/2024.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه جارى الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لعدد من المدارس منها مدرسة بيت علام الاعدادية بمركز جرجا ومدرسة الشهيد السايح الابتدائية بمركز المراغة ومدرسة كوم العرب الاعدادية بمركز طما ومدرسة الجهاد الابتدائية بمركز جهينة ومدرسة نجوع الريياينة بمركز ساقلتة ومدرسة الشهداء الابتدرئية بمركز سوهاج، بالاضافة إلى عدد من المعاهد الازهرية منها معهد ابو سديرة الابتدائى بمركز طهطا ومعهد بنى حميل الثانوى بمركز البلينا ومعهد فتيات دار السلام بمركز دار السلام ومعهد فتيات فاوجلى بمركز ساقلتة ومعهد نزة المحزمين الابتدائى بمركز جهينة ومعهد فتيات بنى هلال بمركز المراغة.

وأكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل أنه تم رفع عينات مياه شرب من جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة وتم اجراء الفحص الكيماوى والبكتريولوجى والميكروسكوبى للعينات وكذلك رفع عينات من الخزانات العلوية للتاكد من مطابقتها لمواصفات جودة مياه الشرب.