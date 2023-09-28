تاجر الكيف سقط بالسم الأبيض قبل ترويجه بين المتعاطين في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من الهيروين المخدر ، اعترف بالإتجار بها، وأرشد المتهم عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط عاطل في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة أماكن، بعد التواصل معهم هاتفيا، وأشارت التحريات إلى استخدامه دراجة بخارية في التنقل بين متعاطي المواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وأرشد المتهم خلال اعترافاته أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن هوية عاطل اعتاد التحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.