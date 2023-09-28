اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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برلمان كوريا الشمالية يرسخ السياسة النووية في الدستور

الخميس، 28 سبتمبر 2023 06:27 ص
برلمان كوريا الشمالية يرسخ السياسة النووية في الدستور صواريخ كوريا الشمالية
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس، أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.

وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع "البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة".

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قوله أمام البرلمان إنه "من المهم للغاية... تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم".

 
 
 

كوريا الشمالية

برلمان كوريا الشمالية

دستور كوريا الشمالية



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