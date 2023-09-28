المفوضية الأوروبية: اعتقال المهاجرين لا ينبغى تطبيقه إلا كملاذ أخير

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للهجرة، أنيتا هيبر، أن اعتقال المهاجرين إجراء لا ينبغي تطبيقه إلا كملاذ أخير.

وأفادت بأنه سيتم اللجوء للاعتقال عندما لا يكون من الممكن تطبيق تدابير أخرى أقل قسرا.

وأوضحت خلال إيجاز صحفي يومي، أن هذا هو الموقف العام للمفوضية، مضيفة "حاليا لا نعلق على مشاريع القوانين التي لم نرها".

من جهة أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الهجمات الهجينة على حدود أوروبا ضد الدول الأعضاء تعد سببا آخر وراء احتياج أوروبا إلى اتفاق سياسي سريع بشأن مقترحات الهجرة الرئيسية.

وأفادت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، بأن الاقتراح الأول هو ميثاق الهجرة واللجوء، وهذا أمر أساسي لوجود قواعد مشتركة في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "أما الاقتراح الآخر فهو مراجعة الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع فيها أيضا التكامل في مجال الهجرة".