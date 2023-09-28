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المرور: كاميرات مراقبة لرصد الزحام بمحيط غلق كوبرى الفطيم بمدينة نصر

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:00 ص
المرور: كاميرات مراقبة لرصد الزحام بمحيط غلق كوبرى الفطيم بمدينة نصر غلق طريق - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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ترصد الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال غلق مسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى اثناء لتنفيذ أعمال إنشاء محطة تنقية مياة الشرب بمدينة نصر لرصد أى زحام لحركة السيارات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.
 
وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى، ما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم إستكمال إتجاه الطريق الدائرى لمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إدارة المرور

كاميرات مراقبة

كوبرى الفطيم

اخبار الحوادث

مرور القاهرة



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