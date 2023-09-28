المتهم بقتل عامل بالسلام: اتفقت معاه ينقل "الأثاث" واختلفنا على الأجرة

كتب كريم صبحى

أدلى عامل متهم بقتل ميكانيكي فى منطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، واعترف المتهم أنه اتفق مع المجنى عليه على الاستعانه به فى نقل "العفش" الخاص بشقته الى مسكن أخر ، وعقب البدء فى نقل "الأثاث " طلب المجنى عليه زيادة الأجرة عن المتفق عليه فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت الى تشابك بالأيدى مما دفعه الى التعدى بالضرب على المجنى عليه ولم يقصد قتله.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ميكانيكى - مقيم بدائرة القسم) بها عدة جروح وطعنات متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وبسؤال والده اتهم (مالك جراج "له معلومات جنائية") بالتعدى على نجله بسلاح أبيض"نصل معدنى" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، بسبب خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته الأداة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بأنه أثناء قيامه بالانتقال من مسكنه للإقامة بمسكن آخر ونقل أمتعته إستعان بالمجنى عليه و 3 آخرين لمساعدته فى نقل الأمتعة فحدثت بينه وبين المتوفى مشادة كلامية بسبب اعتراضه على المبلغ المالى تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.