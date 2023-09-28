اليوم السابع
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الطب البيطرى بالمنيا يشن حملات على الأسواق ويضبط 233 كجم لحوم غير صالحة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:55 ص
الطب البيطرى بالمنيا يشن حملات على الأسواق ويضبط 233 كجم لحوم غير صالحة الطب البيطرى
كتبت أسماء نصار

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شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك، حيث تم ضبط 233 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر.

يأتي ذلك إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الأسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر، وذلك بناءً علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين .


الطب البيطرى

المنيا

لحوم غير صالحة

الاسواق



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