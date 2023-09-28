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الصحة: إصابة مليار حالة بالأنفلوانزا سنويا بينهم 5 ملايين حالة خطرة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:26 ص
الصحة: إصابة مليار حالة بالأنفلوانزا سنويا بينهم 5 ملايين حالة خطرة الأنفلونزا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان تظل الانفلوانزا أحد أكبر تحديات الصحة العامة في العالم، فهناك ما يقدر بمليار حالة فى جميع أنحاء العالم كل عام منها 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة، ويموت أكثر من نصف مليون شخص ( 290.000 إلى 650.000 ) بأسباب مرتبطة بالأنفلوانزا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: توصى منظمة الصحة العالمية بالتطعيم ضد الأنفلوانزا باعتباره أكثر الطرق فعالية للوقاية منها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلوانزا الخطيرة والتي  يمكن أن تشمل

  -التهاب عضلة القلب

  - التهاب  الدماغ

  -التهاب العضلات

  _ فشل الأعضاء المتعددة

 وأوضحت وزارة الصحة والسكان:  يمكن أن تحدث العدوى البكتيرية الثانوية وخاصة  الالتهاب الرئوي  أو التهاب الاذن بعد نوبة من عدوى الأنفلونزا.


الصحة

الانفلونزا

التطعيم

لقاح الانفلونزا



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