الشرطة الهولندية: سقوط عدد من القتلى فى إطلاق النار بروتردام

قالت الشرطة الهولندية اليوم إن عددا من القتلى سقطوا فى إطلاق نار بروتردام، بحسب سكاى نيوز.
الشرطة الهولندية: سقوط عدد من القتلى فى إطلاق النار بروتردامالخميس، 28 سبتمبر 2023 06:48 م
الشرطة الهولندية
كتب محمد جمال
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