اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الشرطة الهولندية: سقوط عدد من القتلى فى إطلاق النار بروتردام

الخميس، 28 سبتمبر 2023 06:48 م
الشرطة الهولندية: سقوط عدد من القتلى فى إطلاق النار بروتردام الشرطة الهولندية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الشرطة الهولندية اليوم إن عددا من القتلى سقطوا فى إطلاق نار بروتردام، بحسب سكاى نيوز.


الشرطة الهولندية

اطلاق نار

أمستردام

حادث اطلاق نار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة