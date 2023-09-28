وقال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، "إن الدفاع الجوي أسقط مسيرة عند اقترابها من مدينة بريانسك، ولم تقع إصابات أو أضرار"، فيما أكد حاكم كورسك رومان ستاروفويت أنه تم إسقاط مسيرة أوكرانية بالقرب من قرية ماكاروفكا بمنطقة كورتشاتوفسكي دون وقوع أضرار.

وتعد مدينة كورتشاتوف المركز الإداري لمنطقة كورتشاتوفسكي وتقع بها محطة كورسك الكهروذرية على بعد 130 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.