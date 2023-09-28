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الحبس والغرامة عقوبة نشر بيانات أو صور تسىء لذوى الإعاقة.. بالقانون

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:00 ص
الحبس والغرامة عقوبة نشر بيانات أو صور تسىء لذوى الإعاقة.. بالقانون مجلس النواب - ذوى الإعاقة
كتب هشام عبد الجليل

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عاقب القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، حال الحصول على خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، وكذلك حال انتحال صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
 
ونفس العقوبة لكل من يستولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث، حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق، ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفى بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

ذوى الإعاقة

قانون الأشخاص ذوى الإعاقة

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

مجلس النواب

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