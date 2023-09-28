التعليم: تطوير الثانوية العامة لن يكون بقرار مفاجئ ويجب اقتناع المجتمع

كتب: محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير المرحلة الثانوية لها آليات وضوابط وسيتم تطبيق ما يخفف على كاهل الأسرة المصرية وآليات التنسيق فى الجامعات سيكون له ضوابط وهناك دراسات تتم حاليا من جهات تابعة للوزارة، وسيتم البناء على ما سبق من تطوير من استراتيجيات سابقة للاستفادة منه فى ضوء تطورات العصر، قائلا: صناعة علمية مهمة جدا وليست صناعة كتاب، بالمنهج لا بد وأن يكون له مواصفات وماذا يجب على الطلاب دراسته فى الصف الدراسى، مشددا على أن تطوير الثانوية العامة لن يتم بقرار مفاجئ وجزء من التطوير اقتناع الطلاب وأولياء أمورهم بالتطوير ولن نفعل شئ دون عقد حوار مجتمعي وبعد الاتفاق على آليات التطبيق سيتم تطبيق التطوير بداية من الصف الأول الثانوي.

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم فيها الطلاب المتفوقين بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وتم صدور قرار بها، قائلا: سوف يلتحق بها الطلاب "كريمة الكريمة".

وتحدث الوزير خلال المؤتمر الصحفي عن المدارس الرسمية الدولية، قائلا: تمنح شهادة دولية وبها آليات مطورة جدا للتعلم حيث يستطيع الطالب إنهاء واجباته أثناء تواجده بالمدرسة حيث يمتد اليوم الدراسى لنهاية اليوم، كما سيتم إطلاق دورى المدارس لاكتشاف الموهوبين رياضيا.

وأشار الوزير إلى أنه تم توفير مواد تعليمية وتربوية على موقع الوزارة يستطيع الطالب أن يدخل ويقوم بتحويلها وسوف تغنى الطلاب عن أى مصادر أخرى وبها كل الشرح الوفير وتدريبات وامتحانات قصيرة يجاوبها الطالب كما أن هناك بنوك الأسئلة لطلاب الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أن المواد التعليمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى.