الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.. تفاصيل

كتب أحمد حسن

الكثير من المواطنين يتعرضون لخطأ كبير نتيجة لعدم إرفاق الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى ، وبسبب ذلك يتم رفضهم ..ونوضح لك عزيزى القارىء الأوراق المطلوبة التى يجب أن يتم ارفاقها عن التقدم لحجز وحدة سكنية وهى كالتالى ..

- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- إيصال مرافق.

- شهادة دخل.

- صورة من عقد ايجار الوحدة.

- قيد عائلى مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات ان وجد.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط .

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها اسم المدينة المراد الحجز به والمحافظة ونوع الوحدة .

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.