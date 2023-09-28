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اختيار الدكتور يسرى حسن ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل علماء العالم

الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:18 م
اختيار الدكتور يسرى حسن ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل علماء العالم الدكتور يسرى حسن أستاذ الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية
كتب محمد صبحى

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أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، تصنيف الدكتور يسري حسن يسري الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة مصر للمعلوماتية، ضمن أفضل علماء العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي.

 

وأصدرت "ستانفورد" قائمة بأسماء أفضل 2٪؜ من علماء العالم الأكثر إستشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2023، وهو ما يعد إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لإنجازات جامعة مصر للمعلوماتية، حيث يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين أكاديمي نشط فى جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالاً علمياً و176 حقلاً فرعياً في الاعتبار.


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ايمن عاشور

جامعة مصر للمعلوماتية



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