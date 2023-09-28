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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى ببنى سويف

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:53 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى ببنى سويف اسعاف - ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3  أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث إنقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب مركز الواسطى شمال بنى سويف.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغاً بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية زاوية المصلوب مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص د

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من وجيه.م.ج 62 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، امال.و.م 21 سنة، مصابة بسحجات كدمات، وسعدية.س.ب 52 سنة،  مصابة بجروح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية كوم ادريجة بمركز الواسطى، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلي مستشفي الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 


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