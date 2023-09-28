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إسبانيا.. طالب يطعن عددا من المعلمين والطلاب فى مدرسة ثانوية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:49 م
إسبانيا.. طالب يطعن عددا من المعلمين والطلاب فى مدرسة ثانوية الشرطة الإسبانية - أرشيفية
وكالات

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قالت الشرطة الإسبانية، إن تلميذا طعن اليوم الخميس، ثلاثة معلمين وتلميذين على الأقل في مدرسة ثانوية في خيريز دي لا فرونتيرا بجنوب البلاد.

وبحسب موقع روسيا اليوم، أكدت الشرطة إصابة عدد من الأشخاص، وأنه لم يقتل أي أحد، مبينة أنه تم اعتقال التلميذ الذي يبلغ من العمر 14 عاما، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وقالت والدة أحد الطلاب لقناة "كانال سور" إن المهاجم استخدم سكاكين كبيرة سحبها من حقيبة ظهره داخل الفصل الدراسي وهاجم زملائه التلاميذ والمدرسين وأخبرهم أنه سيقتلهم.


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