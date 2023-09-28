وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية- حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- أن خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و679 دبابة، و8 آلاف و962 من المركبات المدرعة، و6 آلاف و375 من النظم المدفعية، و793 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و535 من أنظمة الدفاع الجوي، و315 طائرة مقاتلة، و316 مروحية، و20 سفينة حربية، فضلا عن 8 آلاف و815 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 929 من المعدات الخاصة، و4 آلاف و957 طائرة مسيرة، وإسقاط 1529 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".