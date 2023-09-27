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6 قطاعات وإدارات عامة بمياه الشرب بسوهاج تحصل على شهادة الأيزو

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:07 ص
6 قطاعات وإدارات عامة بمياه الشرب بسوهاج تحصل على شهادة الأيزو شهادة الأيزور
سوهاج عمرو خلف

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حصلت 6 قطاعات وإدارات عامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، على شهادة الأيزو ISO 9001:2015 بعد قيام شركة TUV AUSTRIA، بإجراء المراجعة الخارجية، وذلك فى إطار التوجه إلى الحوكمة والتحول الرقمى.
 
صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، مضيفا أن شهادة الايزوا هى مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء وان نظام إدارة الجودة يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.
 
وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه حصل قطاع الموارد البشرية والادارة العامة لشئون مجلس الادارة والادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والخط الساخن وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وادارة دعم النزاهة على شهادة ISO 9001:2015 وحصلت الادارة العامة للتدريب على شهادتى ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018 وأن الحصول على تلك الشهادة يساهم فى وجود نظام موثق للعمل بمنهجية قائمة على النظام وليس الأفراد مما يساهم فى استمرار النظام ورفع قدرة الشركة فى التعرف على المخاطر المحيطة لتجنب حدوث تلك المخاطر او الحد من تاثيرها والمساعدة فى تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع العمليات والأنشطة وتحسين صورة الذهنية للشركة وتحقيق رضا العملاء.
 

سوهاج

مياه سوهاج

مياه الشرب

الصرف الصحى

الايزو



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