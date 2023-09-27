وزير الخارجية الجزائرى: نحرص على الدفاع عن أولويات القارة الأفريقية فى مجلس الأمن

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أكد وزير الخارجية الجزائرى، أحمد عطاف، حرص رئيس بلاده، عبد المجيد تبون، على "تجنيد" الدبلوماسية الجزائرية للدفاع عن قضايا ومصالح وأولويات القارة الإفريقية، لاسيما خلال عهدة الجزائر المقبلة فى مجلس الأمن.

جاء ذلك فى كلمته خلال اختتام، اليوم، بالجزائر العاصمة، فعالية النسخة الأولى من الدورة التدريبية، التى تم تخصيصها من قبل المعهد الدبلوماسى الجزائرى لفائدة القيادات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة بالجزائر.



وأوضح عطاف أن هذا التجنيد يأتى انطلاقا من المصير المشترك الذى يجمع الأفارقة لمجابهة التحديات المتربصة بهم، سواء فى شقها الجيوسياسى أو فى أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



وأشار إلى تبنى الرئيس الجزائرى نهج استباقى للمساهمة فى حل الأزمات والنزاعات فى إطار مبدأ "الحلول الأفريقية لمشاكل إفريقيا"، وهو النهج الذى تتلخص معانيه ومقاصده فى المبادرة التى تقدم بها لضمان حل سياسى للأزمة القائمة فى دولة النيجر لتجنب خيار اللجوء لاستعمال القوة، أو خيار الحرب.



ولفت وزير الخارجية الجزائرى إلى إصرار الرئيس الجزائرى بإعادة تفعيل اتفاق السلم والمصالحة فى مالي، المنبثق عن "مسار الجزائر" الموقع عام 2015 على الرغم من التعقيدات التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية فى هذا البلد.



واستطرد قائلا: إن الوقاية من آفة الإرهاب أضحت تمثل، دون أدنى شك أو ريب، التحدى الرئيسى والتهديد الأكبر للسلم والأمن فى عموم القارة، وبالخصوص فى منطقة الساحل الصحراوي.