ورش عمل مكثفه استعدادا لإنطلاق فعاليات مؤتمر مركز الكبد والجهاز الهضمى بدماص

الدقهلية شريف الديب

نظم مركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بميت غمر فى محافظة الدقهلية، ورش عمل مكثفة لتدريب الاطباء من داخل وخارج المركز على أساسيات الموجات فوق الصوتية واستخداماتها المختلفة في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي .

جاء ذلك استعدادا للمؤتمر السنوى للمركز، والذى سيقام غدا الخميس بقاعة المؤتمرات بفندق رامادا بمدينة المنصورة، تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الامانة، وتنظيم الدكتور عبدالغني عاطف بدران مدير المركز بحضور نخبة من اساتذة الجامعات المصرية " الاسكندرية المنصورة المنوفية القاهرة الازهر " لمناقشة آخر ما توصل اليه العلم فى علاج امراض الكبد ومناظير الجهاز الهضمى المتطورة.

وتضمنت فعاليات اليوم محاضرات نظرية وتدريب عملى تحت اشراف قسم الاشعة بالمركز برئاسة الدكتور تامر على عباس، وحضور الدكتور ياسر ابوالسعود استشارى الكبد والجهاز الهضمي بالمعاهد التعليمية و الدكنور سعد الدين الشريف استاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة الازهر .

كما تضمن اليوم أيضا محاضرات نظرية ثم انتقل الجميع لمتابعه التطبيق والشرح علي حالات داخل المركز باستخدام افضل التقنيات الحديثة في مجال الموجات فوق الصوتية.