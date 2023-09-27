هبوط 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الاتصالات" بنسبة 1.8%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.8%، أعقبه قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%، يليهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وهبط قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.7%، على التوالي.

وانخفضت قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.5%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت قطاعات التجارة والموزعون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، 1%، 0.3%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء حديد عز لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 681.5 مليون ورقة مالية بقيمة 10.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 98.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.58%، والعرب على 1.02%، واستحوذت المؤسسات على 82.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 333.8 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 359.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 24341 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8444 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 5513 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة.