محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة لي جيه ميونج

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رفضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي السابق لي جيه ميونج بسبب تهم الفساد، قائلة "إنه لا يوجد خطر واضح من قيام "ميونج" بتدمير الأدلة".

وأوضحت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن محكمة منطقة سول المركزية اتخذت القرار بعد جلسة استماع حضرها "لي" رئيس الحزب الديمقراطي، وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها زعيم معارضة جلسة استماع بشأن مذكرة الاعتقال.

وعبر" لي" عن تقديره للقضاء لأنه أثبت بشكل واضح أنه المعقل الأخير لحقوق الإنسان، قائلا أمام حشد من الصحفيين أثناء خروجه من مركز الاحتجاز حيث كان ينتظر قرار المحكمة: "مرة أخرى، ممتن للغاية للقضاء على حماية النظام الدستوري لجمهورية كوريا بقوة ولحكمه الحكيم".

ويواجه ميونج وهو مرشح رئاسي سابق العديد من الاتهامات الجنائية، بما في ذلك تقديم خدمات غير قانونية لمستثمر حصد أرباحا ضخمة من مشروع إسكان في مدينة سيونجنام، حيث كان رئيسا للبلدية لمدة عشر سنوات حتى عام 2018، ونفى "ميونج" ارتكاب أية مخالفات قانونية